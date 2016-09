A expectativa é de que 800 pessoas sejam atendidas diariamente com 300 cirurgias de catara por dia, e um total de 3.000 procedimentos cirúrgicos até o dia 16 de setembro de 2016.

Durante a Caravana da Transformação serão desenvolvidas consultas, diagnóstico, tratamento e procedimentos cirúrgicos na área de Oftalmologia (catarata, pterígio e yag lazer), além de treinamento e capacitação técnica de profissionais de saúde como médicos, enfermeiros padrões, técnicos em enfermagem, agentes comunitários de saúde e fisioterapeutas com relação a Hanseníase e DST-AIDS.

Um Ambulatório Móvel e 01 Centro Cirúrgico Itinerante totalmente equipado serão utilizados durante a Caravana da Transformação, que acontecerá no complexo esportivo da Vila Olímpica.

A expectativa é de que 800 pessoas sejam atendidas diariamente com 300 cirurgias de catara por dia, e um total de 3.000 procedimentos cirúrgicos até o dia 16 de setembro de 2016.

Serão atendidas de forma prioritária pessoas na faixa etária acima dos 55 anos de idade.

Está confirmada a presença do Governador Pedro Taques e sua comitiva de Secretários de Estado, que por sua vez, estarão despachando nos dias 09 e 10 de setembro no Gabinete Itinerante e acolhendo as demandas das 17 cidades contempladas pela Caravana da Transformação.