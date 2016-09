A equipe de trilheiros de Guarantã do Norte/MT estará promovendo o primeiro encontro de trilheiros, no município, e já passa de 100 pilotos de todas regiões com inscrições confirmadas. O acontecimento será neste domingo (11/09), com saída às 07:00 de frente a Ditalia pizzaria.

O itinerário terá passagem pela linha 27 e 29 passando pela Cotrel, linha União e chegando a Cachoeirinha. A equipe Kavuca de Guarantã do Norte, prepararam a trilha que passa por obstáculos que levará os pilotos a pura adrenalina, e passará por muito verde, águas, pedras e muita poeira.

Segundo os organizadores, a trilha além da união dos trilheiros, também servirá para que todos apreciam a natureza e acima de tudo o respeito mútuo, com a conservação da fauna e a flora do local por onde iram passar. Após a chegada haverá uma confraternização, onde será servido almoço.