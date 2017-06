Profissionais irão substituir médicos que tiveram contrato encerrado no estado após três anos de serviços prestados. Atualmente, estado conta com 228 médicos do programa.

Mais 20 médicos cubanos participantes do programa do Governo Federal, Mais Médicos, chegaram à Mato Grosso e devem ser enviados para 13 municípios do estado e o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Xavante. Segundo o governo do estado, os profissionais vão repor vagas de médicos cubanos que trabalhavam no estado e tiveram o contrato encerrado após três anos de serviços prestados, conforme prevê o acordo firmado entre Brasil e Cuba.

Os médicos deverão ser capacitados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e cadastrados na plataforma do Telessaúde. Após receberem os treinamentos, eles serão enviados para os municípios de Água Boa (2), Barra do Garças (1), Brasnorte (1), Colíder (2), Juína (1), Mirassol D”Oeste (1), Nova Canaã do Norte (1), Pontes e Lacerda (1), Porto Esperidião (1), Sorriso (1), Tabaporã (1), Tangará da Serra (5), Vila Rica (1) e para o Dsei Xavante.

Atualmente, Mato Grosso tem 228 profissionais do programa alocados em 102 municípios e em cinco distritos sanitários indígenas, segundo dados do governo do estado. O município com maior número de médicos do programa é Tangará da Serra, com 22 profissionais.

De acordo com a SES, a implantação do programa no estado diminuiu a rotatividade de médicos inclusive nos municípios mais distantes da capital e com menores taxas populacionais.

Programa Mais Médicos

O Programa Mais Médicos foi criado pelo governo federal em 2013 e contempla três eixos estruturantes: ampliação e melhoria da infraestrutura das unidades básicas; provimento emergencial de médicos em locais de difícil acesso e nas periferias das grandes cidades por meio de adesão dos municípios a editais lançados pelo Ministério da Saúde; e a adesão de médicos.