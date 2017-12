Tweet no Twitter

O Flamengo abriu os cofres e investiu R$ 58 milhões em contratações em 2017, mas, na hora da decisão, a esperança dos torcedores recai sobre jovens revelados na base.

Na noite desta quarta (13), a equipe decide o título da Copa Sul-Americana contra o Independiente (ARG), que venceu o jogo de ida por 2 a 1.

Para pôr fim ao jejum de 18 anos sem uma taça internacional, o Flamengo aposta no atacante Felipe Vizeu, artilheiro da competição com 5 gols, e nas atuações de Lucas Paquetá e do goleiro César.

Desprestigiado antes da chegada de Reinaldo Rueda ao clube, Vizeu virou solução para o técnico na reta final da competição, quando Guerrero desfalcou o time por lesão.

Agora, o peruano está suspenso por doping. Nesse período, o atacante de 20 anos tornou-se protagonista do ataque, mesmo com a diferença salarial para Guerrero, que recebe R$ 1 milhão por mês. Vizeu ganha R$ 60 mil.

Lucas Paquetá, 20, e César, 23, são outros jogadores revelados na base que ganharam chance com Rueda depois dos tropeços da equipe na reta final do Brasileiro.

Para a decisão desta quarta, Paquetá disputa a vaga com Éverton, que se recupera de lesão. Ainda assim, Rueda pode escalar os dois no time. Neste caso, Éverton jogaria na lateral esquerda.

César substituiu Alex Muralha, que caiu de produção neste ano e foi hostilizado pelos torcedores após falhas seguidas nos últimos jogos.

Ele era o quarto goleiro do time, mas aproveitou o espaço e se consolidou como um dos principais responsáveis pela classificação defendendo um pênalti na vitória por 2 a 0 sobre o Junior de Barranquilla (COL), na semifinal.

No banco, o atacante Vinicius Júnior é outra aposta de Rueda. Contratado pelo Real Madrid por cerca de R$ 150 milhões no início de 2017, o atacante de 17 anos é quase sempre lançado no segundo tempo pelo treinador.

A boa fase dos jogadores da base ofusca os reforços contratados no início do ano.

O meia Éverton Ribeiro, confirmado na partida, é uma das contratações mais cara da história do clube.

O Flamengo desembolsou cerca de R$ 23 milhões pelo meia -com passagens por Corinthians, São Caetano e Cruzeiro-, que ainda não encantou os torcedores rubro-negros, que devem lotar o Maracanã nesta quarta-feira.

SEM PRECEDENTE

Para conseguir a conquista do título no tempo normal, o Flamengo precisa ganhar por dois gols de diferença.

Se a vitória vier apenas por um gol de vantagem, a partida seguirá para a prorrogação. Caso o resultado seja mantido, o título será definido apenas nos pênaltis.

Com um triunfo, o Flamengo conseguirá o primeiro título internacional oficial diante da sua torcida.

Por outro lado, o Vasco se beneficiará com uma vaga na fase de grupos da Libertadores -o Atlético-MG herdará o posto na primeira fase.

Nesta quarta, o time rubro-negro comemora 36 anos da vitória no Mundial de Clubes, a maior façanha de sua história. Na ocasião, a equipe comandada por Zico ganhou do Liverpool, no Japão.

O time carioca não conquistam um título internacional desde 1999, quando empatou com o Palmeiras em 3 a 3, em São Paulo, na final da Copa Mercosul. No primeiro jogo, o Flamengo havia vencido por 4 a 3, no Rio.