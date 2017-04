O ministro afirma que a única coisa que lembra, é de uma viagem que fez com o ex-presidente Lula a Cuba.

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi (PP), afirmou que fez um profundo exame de consciência e crê não haver motivos para seu nome estar na “lista de Janot”.

“Eu já fiz vários exames de consciência, procurei no mais profundo da minha memória qualquer relação que poderia ter com esse pessoal [da Odebrecht], e, sinceramente, não acho. Não tive negócios, contatos com esse pessoal”, afirmou Blairo, em entrevista a Radio Capital FM na manhã desta terça-feira (04).

Maggi ainda afirmou ter certeza absoluta e que é “improvável” seu nome estar na famigerada “lista” do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. “Isso é improvável, simplesmente por que não ouve esse tipo de contato com pessoas dessa empresa”, afirmou.

O ministro também disse não saber de onde veio à notícia, nem se procede e que vai aguardar para ver. Blairo afirma que não conseguiu achar nenhum vínculo, a não ser uma viagem que fez a Cuba, com o ex-presidente Luis Inácio da Silva Lula.

“A viagem é de conhecimento de todos e lá estava a Odebrecht naquele momento, ela que patrocinou toda a viagem. Eu vou aguardar tranquilamente para ver”, justificou o ministro, acrescentando ainda que não pode discutir o que não conhece.

A lista de Janot

Os boatos sobre a possibilidade do nome do ministro mato-grossense estar na lista de pedidos de abertura de inquérito, feita por Rodrigo Janot, foram reforçados após Maggi pedir licença de 10 dias do cargo.

O pedido realizado no mesmo dia em que Janot e enviou o documento ao Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, após a deflagração da Operação Carne Fraca, o ministro suspendeu o pedido de licença.

O Jornal Valor Econômico chegou a afirmar que Maggi estaria dentre os nove ministros do presidente Michel Temer, com pedido de investigação no STF. A lista foi elaborada com base nas delações premiadas de executivos da Odebrecht.

No mesmo dia da publicação da notícia no Valor, Maggi rebateu as informações enviando mensagens porWhatsApp. “Sem chance de estar envolvido com este pessoal. É tão certo que isso não existiu, como amanhã será outro dia”, declarou.