De acordo com jornal, Maggi seria um dos nove ministros citados pelo procurador-geral, em pedidos de investigação ao STF.

O jornal Valor Econômico publicou nota na madrugada desta terça-feira (21) apontando que o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) é um dos membros da equipe do presidente Michel Temer (PMDB) alvos do pedido de abertura de inquérito do procurador-geral da República, Rodrigo Janot (leia AQUI), em decorrência as delações premiadas da Odebrecht, enviadas na semana passada ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Na manhã desta terça-feira, Maggi enviou mensagens via Whatsapp a alguns amigos desmentindo tal informação.

“Sem chance de estar envolvido com este pessoal. É tão certo que isso não existiu, como amanhã será outro dia”, declarou.

No último dia 14, Janot enviou ao STF o pedido de abertura de 83 inquéritos para investigar políticos com foro privilegiado citados nas delações da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Cada inquérito pode incluir mais de uma pessoa investigada.

Janot ainda encaminhou sete pedidos de arquivamento e 211 declínios de competência para outras instâncias da Justiça para que possam ser investigadas outras pessoas delatadas e políticos sem foro (entre eles vereadores, deputados estaduais, governadores e prefeitos).

Os pedidos foram encaminhados ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato na mais alta instância da Justiça brasileira. Os nomes presentes na lista de Janot não foram revelados, e caberá ao ministro do STF liberar a divulgação.