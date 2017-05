O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), se manifestou brevemente sobre a nova crise política que afeta o país e o atual presidente da República, Michel Temer (PMDB). Mesmo em missão oficial no Oriente Médio, o senador mato-grossense licenciado disse que está atento às notícias sobre os acontecimentos no Brasil. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), se manifestou brevemente sobre a nova crise política que afeta o país e o atual presidente da República, Michel Temer (PMDB). Mesmo em missão oficial no Oriente Médio, o senador mato-grossense licenciado disse que está atento às notícias sobre os acontecimentos no Brasil.

“Voltamos a vivenciar uma crise política no momento que começávamos a vencer a crise econômica. Vou esperar informações oficiais, mas não podemos desanimar. Continuo colocando esforços para que o Brasil volte a crescer. O trabalho é árduo, mas sempre que me vejo nesses momentos de crise, recordo do que meu pai André Maggi sempre me dizia: não há crise que resista ao trabalho. Portanto, temos que olhar para frente e continuar a lutar por melhorias. Vamos manter a esperança e o foco”, escreveu o ministro em sua página pessoal em uma rede social.

Maggi está realizando visitas aos países do Oriente Médio divulgando o potencial econômico brasileiro. Ontem, ele esteve em Riade, na Arábia Saudita, de onde realizou o post sobre o momento político brasileiro.

Por Só Notícias/Alex Fama