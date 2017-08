Tweet no Twitter

Um grave acidente automobilístico ocorrido em Jataí – GO tirou a vida de mãe e filha próximo das 11h20, deste domingo, dia 6. A tragédia foi registrada pela equipe do Sargento Denilton e Cabo PM Alady, em apoio a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Segundo a polícia, o veículo FIAT/STRADA/ BRANCA/ placa OMX-6032, ocupado por Rhaiany Peres Pacheco, de 30 anos, natural da cidade de Juína/MT, e sua filha Ana Clara Peres da Silva, de apenas 11 meses, trafegava na direção Jataí/Serranópolis, e ao chegarem de frente à entrada da fazenda Vale do Sol, saiu da pista, e chocou-se contra o mata-burro, da entrada da fazenda, causando as duas vítimas fatais, e danos de grande monta no veículo.

O IML, e perícia técnica foram acionados.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.