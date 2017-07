Tweet no Twitter

“Se fosse a um tempo atrás, acho que não teria essa paciência e sabedoria para chegar e conversar”, afirma Silvana Oliveira.

Dona Silvana, a mãe da cantora Ludmilla, acaba de ser consagrada como a mais nova diva da internet. O motivo? Uma “treta” daquelas que as redes sociais adoram.

Silvana foi até um salão de beleza em Duque de Caxias, na baixada fluminense. Ao ir embora, uma das funcionárias do estabelecimento fez uma publicação nada elogiosa no Facebook. “Tem implante até na sobrancelha (…) Avisa ela que famosa é só a filha!”, debochou a funcionária do salão.

Dona Silvana não ficou nada contente com a situação e resolveu tirar o assunto a limpo. O vídeo, publicado no Facebook pela própria mãe de Ludmilla, foi visto por 5 milhões de pessoas. O post tem mais de 50 mil reações e quase 20 mil compartilhamentos.

“Eu não imaginava toda essa repercussão. Fiz esse vídeo para mostrar para as pessoas o quanto os outros julgam sem conhecer o outro lado da história”, conta Silvana ao #VirouViral.

“Eu vou naquele salão desde antes de a minha filha ser artista. Na sexta-feira retrasada, fui até o local e falei com as pessoas que conheço a muito tempo. Não vi aquela moça ali – porque se eu visse, eu cumprimentaria com certeza”, diz.

Noite em claro

Silvana recebeu o print da publicação pelo celular no mesmo dia em que foi ao salão. E o relato a fez passar a noite em claro, afirma. “Não dormi. Fiquei imaginando o que eu tinha feito para essa pessoa para ela fazer aquilo comigo. Eu queria ouvir da boca dela o que tinha acontecido”.

Começou assim o trabalho de Silvana como “xeroque rolmes” – gíria da internet para quem faz investigações por conta própria.

Ela conta que resolveu marcar um horário para fazer as unhas com sua detratora – assim, pediria uma explicação. Mas, para a sua surpresa, a moça resolveu não comparecer ao trabalho nos dias seguintes ao post.

“Tem uma menina que trabalha lá como manicure e é amiga dela. Eu acho que ela ligou para a colega que me ofendeu e avisou que eu estava a procurando. Acho que foi aí que ela apagou o post”, diz.

Demorou uma semana para ficar cara a cara com a rival. “Liguei no salão para saber se ela estava. Quando tive a confirmação, fui até lá. Ela só dizia que tinha feito aquilo de palhaçada e me pediu desculpas. Quem ficou chateada mesmo foi a dona, que me conhecia”, diz.

A mais nova diva que você respeita

A atitude da mãe de Lud foi muito aplaudida no Facebook, que a elegeu a nova “diva” do momento. Mas ela assume que se o episódio tivesse acontecido tempos atrás não teria resolvido tudo com tanta elegância.

“Acho que não teria essa paciência e sabedoria para chegar e conversar. Eu era uma pessoa de sangue mais quente. Depois do trabalho da minha filha, eu aprendi a lidar com as críticas”, diz.

Silvana revela que está preparada para colocar uma pedra na história. “Não sei dizer se ela foi demitida do salão, mas posso afirmar que não pretendo tomar outra medida. Assim como eu tenho funcionários e sei que não posso responder pelos atos deles, acho que a dona do estabelecimento não tem culpa nenhuma”, diz.

Ela nega que tenha ficado metida com o sucesso de sua cria, e diz que ainda mantém uma casa em Caxias. “Em nenhum momento eu desfiz de ninguém. É lógico que dinheiro é bom demais, mas é algo que nunca subiu à minha cabeça. Acho que essas pessoas não estão satisfeitas com a felicidade e o crescimento do próximo”, afirma.