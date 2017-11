O fato ocorreu no ultimo domingo (12/11), no Bairro Aeroporto em Guarantã do Norte.

Segundo os relatos narrados no boletim de ocorrência, a mãe da vitima chegou em sua casa depois do trabalho e se deparou com a casa desarrumada e as louças sujas, momento em que a mesma se exaltou e passou a proferir palavras de ofensas para sua filha.

Após a filha retrucar as palavras da mãe, a mesma se descontrolou e começou a agredir sua filha fisicamente com tapas. Em um momento de total descontrole, a mãe exaltada, empunhou uma faca e desferiu um golpe no braço direito da sua filha, provocando uma grave lesão.

Segundo relatos da vítima, sua mãe faz uso de medicamentos com prescrição controlada, e que seu estado emocional apresenta alteração constante.