Atacante do Atlético-MG chegou a sete jogos sem marcar gol e, contra o Palmeiras, desperdiçou mais uma penalidade.

Fred chegou a sete jogos sem fazer gol, seu maior jejum com a camisa do Atlético-MG. O experiente atacante teve a chance de encerrar a seca no empate em 1 a 1 com Palmeiras, no sábado, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti – a segunda seguida. O artilheiro do Atlético, no entanto, não se sente pressionado e lembrou que já superou muitos críticas, especialmente após a Copa do Mundo de 2014, quando foi o camisa 9 da seleção brasileira.

“Normal, isso faz parte. Eu enfrentei o Brasil inteiro contra, mais de 200 milhões de pessoas, e depois fui artilheiro do Campeonato Brasileiro. Isso para mim não é nada. Faz parte, estar sem fazer gol é normal dentro da minha carreira. Eu não vivo esses 20 anos só fazendo gol. Sei que vou passar por um momento difícil, mas também tenho humildade para reconhecer que estou encontrando dificuldades”, disse Fred, após a partida, em entrevista à TV Globo.

Um lance específico retratou o mau momento de Fred e virou piada nas redes sociais. Após o gol de pênalti de Fábio Santos, o atacante tentou acertar o gol para desabafar, mas, mesmo com a meta inteira a seu dispor, Fred acertou o travessão. A equipe mineira, 11ª colocada do Brasileirão, volta a campo contra o Avaí, no domingo, às 11h (de Brasília), no estádio da Ressacada.