O ex-presidente é acusado de tentar interferir na Operação Lava Jato.

O ex-presidente Lula senta nesta terça-feira no banco dos réus para depor pela primeira vez na 10ª Vara Federal, em Brasília, acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. O depoimento de Lula deve começar por volta das 10h, na sala de audiências da Justiça Federal. Ele será interrogado pelo juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, Ministério Público e defesas dos réus.

A Polícia Militar de Brasília reforçou a segurança nos arredores do prédio do Judiciário, para evitar manifestações contrárias ou favoráveis ao petista. Um trecho da rua W2 Norte, que dá acesso à 10ª Vara Federal, ficará interditado para o trânsito. A defesa de Lula queria que o ex-presidente prestasse esclarecimentos por meio de videoconferência, de São Bernardo do Campo (SP), mas o juiz Ricardo Leite rejeitou o pedido.

Os jornalistas deverão acompanhar o depoimento de Lula de uma sala reservada no prédio, com transmissão em tempo real. A sala de audiências deverá ficar reservada para advogados, assessores, réus e servidores do Judiciário e do Ministério Público. A Justiça Federal não permite o registro de imagens no interior do edifício.

Lula vai se defender da acusação do ex-senador Delcídio do Amaral, segundo quem ele tentou comprar o silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da Petrobras, por causa dos escândalos na petrolífera. Confira a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em julho do ano passado. Lula já depôs como testemunha no processo do ex-deputado Eduardo Cunha e como testemunha à Polícia Federal..