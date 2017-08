Tweet no Twitter

Uma loja de materiais para construção foi alvo de meliantes na madrugada desta segunda-feira (07), em Guarantã do Norte.

Conforme as imagens das câmeras de segurança, dois indivíduos em duas bicicletas chegaram na loja que fica nas margens da BR-163 próximo ao supermercado Del Moro e em posse de pedras quebraram o vidro da porta, posteriormente entraram no estabelecimento. Momentos depois os dois saíram sem levar nada.

A Polícia Militar foi acionada, onde analisou as imagens do circuito de segurança e em seguida fez rondas no intuito de localizar os meliantes, mas sem êxito.

O Boletim de Ocorrência foi registrado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para maiores investigações.