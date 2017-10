O hospital alega atrasos em repasses financeiros que representariam mais de R$ 27 milhões e dificuldades de manter os atendimentos e pagar funcionários.

A prefeita Rosana Martinelli (PR), presidentes e representantes de entidades de classe decidiram, fechar a BR-163, nesta terça-feira (03), a partir das 16h, por uma hora, na altura do bairro Alto da Glória (saída para Sorriso) para forçar o governo estadual a resolver o problema financeiro do Hospital Regional de Sinop (480,9 km de Sinop).

Haverá concentração na praça da Bíblia, às 15h15, e ônibus para levar as pessoas que desejarem participar. Comerciantes também serão convidados para aderir fechando as portas, no momento em que houver o fechamento da rodovia, colocando uma faixa preta simbolizando.

Ainda esta semana, a prefeita anunciou que deve ir a Cuiabá com uma comitiva para falar com o governador Pedro Taques e cobrar solução para o hospital, que alega atrasos em repasses financeiros que representariam mais de R$ 27 milhões e dificuldades de manter os atendimentos em todos os setores.

Casos de urgência e emergência deixaram de ser atendidos, há mais de duas semanas, e as pessoas estão sendo encaminhadas a UPA em Sinop que não tem estrutura para atender a todos. Outros pacientes são encaminhados a hospitais em Sorriso e Colíder.

Rosana, disse, em entrevista coletiva, que a população, Ministério Público Estadual e entidades precisam unir forças para solucionar de forma definitiva a situação do hospital regional. “Esta é uma causa da população. Estamos falando de saúde pública. Venham nos ajude neste movimento, vamos nos mobilizar. Infelizmente, o fechamento da BR é uma medida drástica, mas temos que tomar, não há outra solução”, declarou.

O promotor de justiça, Pompílio Paulo Azevedo Silva Neto, disse que é de conhecimento de todos á situação do hospital regional e que o MPE já vinha acompanhando está situação. “Estamos instruindo um procedimento. O município vai nos fornecer alguns documentos que são necessários para uma medida. A princípio, precisamos ter tudo o que for necessário em mãos para podemos tomar uma atitude. O MP não vai ficar insensível a atual situação”, disse,

Conforme Só Notícias já informou, parte dos funcionários do hospital regional anunciou, esta tarde, paralisação de alguns serviços por causa dos atrasos salariais (dois meses) e falta de pagamento de vale alimentação. O hospital regional atende pacientes de diversas cidades da região em sistema de consórcio.

Outro lado

Em nota a secretaria estadual de Saúde informou que, “os pagamentos referentes a 2017 estão pagos até o mês de julho, restando pendente apenas o mês de agosto” para a “Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, que administra o Hospital Regional de Sinop”. “Os valores repassados são para o pagamento de despesas do hospital, incluindo salários. A respeito dos valores apontados, que seriam de diferenças nos repasses de fevereiro de 2016 a julho de 2017, a secretaria informa que está em andamento uma auditoria feita por um grupo de trabalho nomeado em portaria para analisar as prestações de contas contábil e financeira apresentadas pela fundação. Após a conclusão dos trabalhos, no prazo determinado, a secretaria se posicionará sobre a demanda”

“Quanto ao atendimento no hospital, no último dia 11 de setembro, a secretaria Estadual de Saúde, por meio de um ofício, notificou a direção do Hospital Regional de Sinop que devem ser mantidos os serviços de urgência e emergência, conforme resolução do Conselho Regional de Medicina (CRM-MT) e parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM). Os casos mais graves devem ser atendidos no Hospital Regional de Sinop e, nos casos eletivos”.