Com gols de Guerrero e Diego, time carioca bate Atlético-PR por 2 a 1.

O Flamengo contou com o apoio de mais de 50.000 pessoas no Maracanã para conseguir sua segunda vitória na Taça Libertadores da América, nesta quarta-feira, diante do Atlético-PR. O time carioca superou os visitantes por 2 a 1 e, assim, recuperou-se da derrota para a Universidad Católica, no Chile, na rodada passada.

Com o empate por 1 a 1 entre Católica e San Lorenzo, também nesta quarta, em Santiago, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo 4 da Libertadores, com seis pontos, um a mais do que os chilenos. O Atlético tem quatro pontos e o San Lorenzo, um.

Guerrero e Diego colocaram o Flamengo com 2 a 0 no placar antes dos 15 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Nikão marcou para os paranaenses e diminuiu o clima de festa no Maracanã, mas não foi o suficiente para evitar a vitória carioca.