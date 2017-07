A Legião da Boa Vontade (LBV) deu início à entrega das doações arrecadadas por meio de sua tradicional campanha Diga Sim!, iniciativa de caráter emergencial, cujo slogan deste ano é “O que é urgente para você?”. Até julho, receberão 15 mil cobertores e mais de 11 mil cestas de alimentos não perecíveis famílias em situação de pobreza que enfrentam as baixas temperaturas e a seca em dezenas de cidades brasileiras. Com essa mobilização social, a Entidade visa contribuir para minimizar o sofrimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos.

Em Rondonópolis/MT, serão entregues no dia 19 de julho (quarta-feira), às 09 horas, 400 cestas de alimentos não perecíveis as famílias carentes.

Ação solidária

Além do Estado de Mato Grosso, a campanha beneficiará a doação de cestas de alimentos não perecíveis famílias do Acre, de Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, de Goiás, do Maranhão, de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de Rondônia, de Sergipe e do Tocantins.

A doação dos cobertores beneficiarão famílias do Distrito Federal e de cidades dos Estados do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Mato Grosso do Sul.

Serviço

Evento: Entrega de 400 cestas de alimentos não perecíveis arrecadadas por meio da campanha Diga Sim!, promovida pela Legião da Boa Vontade.

Data e horário: 19 de julho de 2017, às 09 horas e às 15 horas

Horário/ Local: às 09 horas, Igreja São Miguel Arcanjo, Rua: Pedro de Lara, Quadra: 47 Lote: 06 Bairro: Ananias Martins, Grande Conquista Rondonópolis/MT.

Horário/ Local: às 15 horas Aldeia Indígena Tadarimana Rondonópolis/MT

Outras informações: (65) 3317-3808 | www.lbv.org

Contato: (65) 99220-2193 Junio Alcantara