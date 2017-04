Tweet no Twitter

O acusado com a família se mudou para o norte de Mato Grosso para fugir das investigações.

Um homem foragido da Justiça do Estado do Maranhão foi preso pela Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá-MT) na noite de segunda-feira (24).

O acusado é investigado como um dos autores do roubo seguido de morte (latrocínio) que vitimou Adonias Gonçalves da Silva, em 01 de dezembro de 2015, na cidade maranhense de Bacabal.

Desde então ele vinha sendo procurado pela Polícia Civil daquele Estado, por existir fundada suspeita de seu envolvimento no crime, juntamente com o suspeito W.H.L.S. preso na cidade de Pinheiro (MA).

Restou apurado que após o latrocínio, S.S.V. e sua família se mudaram com destino ao Norte de Mato Grosso, com o objetivo de fugir das investigações do crime que o apontariam como um dos autores.

A prisão do suspeito aconteceu após monitoramento de policiais civis de Lucas do Rio Verde, em cumprimento a mandado de prisão temporária (30 dias), expedido pela Comarca de Bacabal (MA).

O preso foi encaminhado para unidade prisional, ficando à disposição do Judiciário para futuras deliberações e eventual recambiamento para o Estado do Maranhão.