Um grupo de ladrões invadiu uma casa alugada pela família Bin Laden, do ex-chefe da rede terrorista Al Qaeda, Osama, em Paris na última sexta-feira, mas a tentativa de roubo não ocorreu como o previsto, informa a polícia parisiense nesta terça.

Os homens, que ainda não foram presos, entraram no apartamento de 200 metros quadrados do quarto andar de um edifício na famosa Avenue Montaigne, no oitavo arrondissement da capital francesa, pelo teto e quebraram uma das janelas para entrar no local.

No entanto, para a surpresa dos ladrões, o cofre da casa estava completamente vazio, assim como o resto da residência, que não estava mobiliada. A polícia de Paris abriu uma investigação sobre o caso para descobrir quem são os suspeitos e se eles sabiam que o apartamento havia sido alugado pela riquíssima família Bin Laden.

(Com ANSA)