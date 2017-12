De acordo com as informações locais, após uma suposta cliente entrar no salão, um homem entrou logo em seguida e já anunciou o assalto.

Um ladrão armado invadiu um salão de beleza na manhã desta quinta-feira (21) e roubou clientes e a funcionária do estabelecimento localizado na Rua Mário Spinelli, no bairro Bela Vista, na cidade de Sorriso (398 km de Cuiabá-MT).

De acordo com as informações locais, após uma suposta cliente entrar no salão, um homem entrou logo em seguida e já anunciou o assalto. A funcionária informou a polícia que o ladrão estava de cara limpa e portanto uma arma, aparentando ser calibre 12, porém com o cano serrado.

O ladrão queria o dinheiro do caixa do estabelecimento, ao notar que não havia, passou a recolher celulares e joias da funcionária e de cinco clientes que estava no salão sendo atendidos. A funcionária ainda informou que uma suposta cliente teria participação no roubo dando cobertura.

Após o roubo o casal saiu em seguida. A polícia realizou rondas na região, porém ninguém foi preso até o momento.