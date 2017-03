Tweet no Twitter

Por causa do assédio, cantor partiu para outro local também na Zona Sul da cidade antes de voltar para a mansão.

Justin Bieber bem que tentou dar uma voltinha pelo Rio na noite desta quinta-feira, 30. O cantor chegou a ir ao espaço Lagoon, na Lagoa, Zona Sul da cidade. Por causa do assédio da imprensa e dos fãs, o ídolo teen deixou o local sem jantar. Acompanhado por seguranças, Justin Biber partiu para um restaurante japonês no Leblon, também na Zona Sul. O assédio foi tanto que o cantor acabou voltando para a mansão onde está hospedado no Joá, na Zona Sul carioca.

Vale tudo para estar pertinho de Justin Bieber, que está no Brasil para a turnê de divulgação de seu novo álbum, “Purpose”. Após curtir uma noitada acompanhado por lindas moças, o cantor só quer saber de relaxar no Rio de Janeiro, onde se apresentou na noite de quarta-feira, 29, com famosos brasileiros na plateia

Na tarde desta quinta-feira, 30, o astro canadense só deixou a mansão em que está hospedado no Joá, na Zona Sul carioca, após às 16h. Após passar boa parte do dia dormindo, ele saiu acompanhado por seus seguranças (inclusive o guarda-costas gato) para relaxar e respirar ar puro, literalmente.

Bieber pediu para conhecer a Pedra da Gávea, na Zona Sul do Rio. A trilha pela mata fechada durou cerca de 40 minutos, e ele foi acompanhado apenas por um segurança americano. Ao descer do carro, fãs pediram para tirar fotos e ele educadamente respondeu: “Só me deixem dar uma volta e conhecer a cidade, por favor”. Bieber pediu em voz baixa e falou pausadamente para que todas entendessem o pedido.

Os seguranças reforçaram o pedido em português mais uma vez. “Por favor, respeitem nosso trabalho. Não tentem tirar fotos”, disparou um dos grandalhões a um grupo de quatro fãs.