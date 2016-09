Nesta sexta-feira (16), a juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, dá início a mais uma série de audiências de instrução e julgamento numa ação penal contra o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e outros 9 réus, todos acusados pelo Ministério Público Estadual (MPE) de participação num esquema de fraude com prejuízo de R$ 7 milhões ao erário público.

Trata-se do processo derivado da Operação Seven deflagrada em no dia 1º de fevereiro deste ano pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco) para investigar a compra em duplicidade de um terreno localizado na região do Lago do Manso que era do médico e ex-secretário estadual de Saúde, Filinto Corrêa da Costa e foi comprada pelo governo do Estado.

Além do ex-governador, também são réus na ação penal os ex-secretários Pedro Nadaf (Casa Civil), Arnaldo Alves de Souza Neto (Planejamento), Wilson Gambogi Pinheiro Taques (ex-adjunto da Sema), José de Jesus Nunes Cordeiro (ex-adjunto da SAD) e Filinto Corrêa da Costa (ex-secretário de Saúde). Os demais réus são os servidores da Sema, Francisval Akerley da Costa e Cláudio Takayuki Schida, o ex-presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), Afonso Dalberto, e o procurador aposentado do Estado, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o Chico Lima.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra eles pelos crimes de peculato, formação de quadrilha, ordenação de despesas não autorizadas por lei. Na audiência desta sexta-feira, serão interrogadas as primeiras testemunhas de acusação e defesa arroladas pelo MPE e pelos réus. A previsão é que sejam ouvidas 8 testemunhas, sendo elas: Davi Ferreira Botelho, Pierre Monteiro da Silva, José Alves Pereira Filho, Alexandre Batistela, Celso de Arruda Souza, Ronaldo Gomes, José Estevão Lacerda Filho e Wagner Bitencourt Serra.

De acordo com o Ministério Público, a fraude ocorreu na desapropriação de uma área na região do Lago de Manso, onde o governo passado pretendia construir o Parque Estadual Águas do Cuiabá. O desvio dos R$ 7 milhões, segundo as investigações do Gaeco, ocorreu no final de 2014, último ano de Silval como governador de Mato Grosso. Em resumo, as investigações apontam que o Estado comprou a mesma área 2 vezes e para isso utilizou-se de manobra jurídica para recategorizar a unidade do tipo “parque” para unidade da espécie”estação ecológica” para não realizar estudo técnico e audiência pública.

Não é permitido fazer imagens das testemunhas durante a audiência. Pelo Ministerio Público, quem acompanha a audiência é o promotor de Justiça, Marcos Bulhões, integrante do Gaeco. As audiências terão continuidade nos dias 19, 20, 26, 28 e 29 de setembro sempre a partir das 13h30.

17h35 – Defesa de Silval também questiona relatório de auditor. Agora, o advogado de Silval Barbosa, Valber Melo questiona o auditor sobre de que forma ele conseguiu elaborar o relatório em apenas 2 doias pois disse que recebeu a demanda dia 30 de junho e assina o relatório com a data de 2 de julho. Argumenta sobre como foi possível entrevistar várias pessoas incluindo servidores da Sema. Pierre Monteiro diz que a data está errada e que o trabalho de cotação de preços e entrevista com servidores demandou mais tempo. Valber questiona que outras coisas no relatório também podem estar erradas… Por sua vez, a testemunha diz que não, que apenas a data foi escrita errada em seu relatório no qual ele apontou a existência de crimes contra a administração pública. Valber quer saber qual tipo de crime ele vislumbrou ao analisar o caso. A juíza Selma Rosane intervém e diz que a questão é irrelevante para o processo. Termina o depoimento do auditor Pierre Monteiro da Silva.

16h55 – O advogado João Cunha segue questionando o auditor e o interroga em qual parte e com base em quais documentos ele pode atestar a existência de duplicidade na venda do terreno. Pierre recua e diz que não afirmou em seu relatório a existência de duplicidade na venda do terreno. Ressalta que só afirmou haver divergências no tamanho da matrícula que Filinto Corrêa da Costa dizia ser um tamanho, mas ele identificou que o imóvel possuía outra área. Ele volta a reafirmar que fez pesquisas na internet para fazer a cotação de preço. Para João Cunha, não houve nenhuma compra em duplicidade da mesma área que pertencia a Filinto Corrêa da Costa. O advogado questiona quais foram as fontes de pesquisa na internet para ele elaborar a cotação de preço do imóvel.

Cunha insinua a todo momento que o relatório não foi feito por Pierre, mas sim por outra pessoa. A juiza Selma Rosane interpela o advogado e determina que pare de dizer que o relatório foi feito por alguém chamado Alexandre pois Pierre reafirma ser o autor do relatório que aponta irregularidades e inconsistênicas no preço e no tamanho do terreno.

16h50 -Advogados questionam competência de perito. Pierre tem formação em Administração de Empresa e é auditor do Estado aprovado em concurso. Agora, o advogado João Nunes da Cunha Neto, defensor do procurador aposentado Chico Lima, questiona a capacidade técnica de Pierre para fazer a avaliação sobre o imóvel. Outros advogados também fizeram questionamentos acerca do relatório e das observações dele ao concluir de que o valor por hectare do terreno estava acima do preço de mercado.

Pierre afirma que auditor tem competência para fazer cotação de preços praticados no mercado. Ele confirma que não seguiu qualquer norma técnica sobre avaliação de imóveis para emitir seu parecer no caso. A testemunha apresenta nervosismo diante dos vários questionamentos de João Cunha que insiste em saber se ele conhece as normas técnicas que versam sobre a avaliação de imóveis e questões afins.

16h22 – Ex-secretário dono do terreno procurou o Estado para fazer negócio. Pelo processo, Pierre Monteiro diz ter averiguado que o interesse pela compra e venda do terreno partiu do Filinto Corrêa, dono do imóvel, que procurou o Estado para oferecer a imóvel à venda. Ele relata que é auditor há 6 anos e diz que nunca nunca havia se deparado com uma situação igual na qual o particular procura o Estado e oferece sua propriedade e não o contrário. O resultado da auditoria ele encaminhou para o Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), autarquia que era responsável por efetuar o pagamento da área adquirida pelo Estado.



16h10 – A audiência é retomada com a oitiva da testemunha Pierre Monteiro da Silva. Ele é questionado pelo promotor Marcos Bulhões sobre uma auditoria na qual ele atuou sobre a desapropriação da área de mais de 700 hectares, alvo da compra fraudulenta por parte do Estado. Ele explica que logo no início foram detectados problemas em uma das escrituras do terreno e ele relatou o fato em seu relatório. Encontrou irregularidades no tamanho da área, isso em relação à compra efetuada no ano de 2002. Ainda como inconsistências detectadas ele cita um pagamento feito para uma empresa, a transformação do parque e o valor que ele achou que estava um pouco acima do que estava se praticando no mercado.

15h40 – Termina o depoimento de José Lacerda.

15h20 – Ex-secretário isenta ex-governador Silval. José Lacerda não relata qualquer fato que possa incriminar o ex-governador. “Silval nunca me pediu nada, nunca me pediu para praticar qualquer ato que envolvesse ilegalidade”, diz Lacerda explicando que o processo tramitou na Sema por 10 meses e saiu de lá com um parecer. Ele responde os questionamentos do advogado Valber Melo, integrante da banca defesa do ex-governador. Valber diz que o Ministério Público não atribui ao ex-governador a autoria de qualquer ato supostamente irregular, mas o acusa por domínio do fato. No entanto, o Ministério Público afirma que Silval e Pedro Nadaf eram os líderes do esquema.

Lacerda diz ainda que no tempo que esteve à frente da Sema nunca houve interferência do ex-governador na Pasta. Relata ainda que os decretos já chegavam até ele prontos, com a coleta de assinatura do secretário da pasta responsável pela aquisição. “Mas esse decreto não tinha a assinatura do secretário da Pasta”, esclarece José Lacerda.

Eles falam do decreto estadual número 2.595 de 2014 que, segundo o Ministério Público, autorizou a “compra” e o pagamento do terreno pela segunda vez pelo valor de R$ 7 milhões com base em estudos técnicos e laudo de avaliação de imóvel rural sem quaisquer valor ou credibilidade.

14h45 – Lacerda esclarece que o Estado criou vários parques estaduais nos últimos 40 anos, mas os proprietários até hoje não foram indenizados. Por isso, segundo ele, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) exigia da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) que fizesse os processos e levantamentos sobre todas essas áreas que estavam dentro desses parques.

O TCE Emitiu recomendações à Sema para compensações ambientais, e regularização e delimitações territoriais dos parques. O ex-secretário segue falando de metas que eram atribuídas à Sema envolvendo parques e questões ambientais e técnicas.

14h35 – O promotor Marcos Bulhões também fez perguntas sobre questões técnicas como por exemplo quem assinou o parecer, sobre as desapropriações realizadas no local para a criação do parque. Algumas José Lacerda respondeu, outras ele disse não ter conhecimento, pois não eram questões tratadas na secretária que ele chefiava.

14h10 – O primeiro a prestar depoimento é o ex-secretário da Casa Civil e do Meio Ambiente, José Lacerda . Na época dos fatos ele era secretário de Estado de Meio Ambiente (Sema). O ex-governador Silval Barbosa está presente na sala de audiências acompanhando o interrogatório. Preso no Centro de Custódia há 1 ano, ele foi trazido ao Fórum de Cuiabá escoltado por agentes penitenciários.

O advogado Ulisses Rabaneda, defensor de Silval Barbosa,alegou questão técnica e pediu para a magistrada adiar a audiência pois um membro do Gaeco não poderia atuar na ação penal para evitar possível nulidade lá na frente. O promotor Marcos Bulhões discordou e disse que a lei citada por Rabaneda trata-se de uma lei estadual que veio para disciplinar a atuação do Gaeco e não pode se sobrepor às leis federais que autorizam a ação dos promotores nos processos criminanais. A juíza Selma Rosane disse não ver violação do princípio do juízo natural, pelo fato do Gaeco ter atuado na investigação e agora na acusação durante a instrução processual e negou o pedido de Rabaneda autorizando a continuidade da audiência.

Lacerda explica que à época houve a emissão de um parecer técnico para autorizar a compra do terreno. Ele segue explicando questões meramente técnicas e administrativa sobre como funcionou os trâmites internos envolvendo a compra da área e estudos para criar um parque, em 2002, no terreno adquirido pelo Estado.