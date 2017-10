Juiz determinou bloqueio de até R$ 37,3 mil do prefeito de Paranatinga, Josimar Marques Barbosa (PMDB), e do cunhado dele.

A decisão do juiz Jorge Hassib Ibrahim, da Segunda Vara Criminal e Cível de Paranatinga, a 411 km de Cuiabá, foi proferida no dia 20 de setembro, mas divulgada apenas nesta terça-feira (3). Na decisão, o magistrado determina o bloqueio de bens dos dois requeridos até o limite de R$ 37,3 mil.

Segundo a denúncia feita pelo MP, o prefeito nomeou o cunhado dele como diretor de Serviços Urbanos no dia 1º de janeiro deste ano, exonerando-o do cargo no dia 6 de fevereiro, para em seguida nomeá-lo gerente-geral do almoxarifado central, onde José Ricardo permaneceu até o dia 8 de março.