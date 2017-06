A provável data de aplicação da prova objetiva é 29 de junho, no edifício do fórum de Peixoto, das 13h às 18h.

O juiz diretor do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo (691 km ao norte de Cuiabá), Evandro Juarez Rodrigues publicou o Edital nº14/2017/DF, no qual consta a lista de inscrições deferidas do processo seletivo para credenciamento de juiz leigo que irá atuar no Juizado Especial da unidade judiciária e cadastro de reserva. Tiveram as inscrições deferidas, os inscritos: Alexandre Lopes Jardim, Francis Dias Paiva e Natalia Loureiro Cabral, respectivamente. O candidato que teve a inscrição deferida e queira interpor recurso terá prazo de dois dias úteis contados a partir da publicação deste edital. O recurso contra o indeferimento deverá ser enviado para o e-mail: peixoto.azevedo@tjmt.jus.br. A provável data de aplicação da prova objetiva é 29 de junho, no edifício do fórum de Peixoto, das 13h às 18h. Para mais informações sobre o certame entre em contato com a comarca pelo telefone: (66) 3575-2028.