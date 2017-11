O juiz da comarca de Guarantã do Norte, Excelentíssimo Dr. Diego Hartmann, concedeu ainda na terça-feira (14/11), os alvarás de soltura dos seis suspeitos do furto da agência do Sicredi, Ronaldo de Jesus, Leandro Antunes de Souza, Catiamara Bueno Coelho, Luciane Marta Engelmenn, Suzana Bueno Coelho e Silvio Fernando de Souza, presos pelo GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado). O alvará foi concedido menos de quatro horas após as prisões.

Uma mega operação foi montada para o cumprimento das prisões nas cidades de Guarantã do Norte e Novo Mundo. Cinco viaturas, um helicóptero, vinte homens e dois delegados fizeram parte da operação.

O Caso

Quatorze mandados, entre prisões e buscas e apreensões, foram cumpridos na manhã desta terça-feira (14.11) na operação “Ocidente”, deflagrada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Judiciária Civil, no município de Novo Mundo.

Na operação foram presos Ronaldo de Jesus, Leandro Antunes de Souza, Catiamara Bueno Coelho, Luciane Marta Engelmenn, Suzana Bueno Coelho e Silvio Fernando de Souza. O suspeito, Everton Freitas Matos, teve o mandado cumprido em Porto Velho, estado de Rondônia. Todos são moradores dos municípios de Guarantã do Norte e Novo Mundo. O único foragido é Mauri Bueno Coelho.

Os oito mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão domiciliar decorreram das investigações conduzidas pelo GCCO para elucidar furto qualificado, ocorrido no dia 27 de junho, contra uma instituição bancária na cidade de Novo Mundo.

a ocasião, a agência da cooperativa de crédito Sicred foi invadida durante a madrugada. Os suspeitos acessaram o interior do estabelecimento pelo telhado e, uma vez lá dentro arrombaram os caixas eletrônicos e cofres.

O trabalho operacional para comprimento das ordens judiciais, contou com apoio Delegacia Regional de Guarantã do Norte, do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), de equipes da Polícia Militar da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) e Força Tática, e da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

O nome da Operação “Ocidente” é uma referência ao nome do município de Novo Mundo. O termo Novo Mundo foi utilizado para se referir ao hemisfério ocidental, no fim do século XV, logo após o descobrimento do continente americano por Cristóvão Colombo.