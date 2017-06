A polícia não soube informar o que motivou a morte; IML deve emitir laudo.

Um idoso de 65 anos ateou fogo em uma residência que fica localizada em um sítio na cidade de Juara (640 km de Cuiabá-MT), na manhã desta terça-feira (27) e depois tirou a própria vida.

A ex-mulher do idoso procurou a polícia, que comparecer ao local. Lá encontrou o homem morto próximo a casa incendiada. As chamas não chegaram a atingir o corpo do idoso. As causas que levaram a praticar o ato contr a própria vida, ainda são desconhecidas.

O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juína (720 km da Capital), onde será realizado exames – incluindo o laudo da causa da morte – e logo será liberação para processos fúnebres.

CVV

O Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email, chat e Skype 24 horas todos os dias.

Você pode conversar com um voluntário do CVV ligando 141 ou em Cuiabá você também tem a opção pelo telefone (65) 3321-4111 os dois canais funcionam 24h.