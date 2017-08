Duas adolescentes foram apreendidas pela polícia do estado americano de Massachusetts depois de colocar uma criança dentro da geladeira e fechar a porta. As meninas trabalhavam como babás quando decidiram deixar o bebê na geladeira por alguns segundos, como mostra o vídeo que elas próprias gravaram e publicaram nas redes sociais. As imagens mostram as adolescentes rindo de tudo, mesmo quando o bebê é retirado aos prantos de dentro do aparelho eletrodméstico.

A família informou que o bebê, cujo nome não foi divulgado, passa bem. Ele ficou alguns segundos dentro da geladeira. As acusadas foram liberadas da polícia, na presença dos pais. Elas vão responder em uma Corte juvenil americana por agressão com arma perigosa e por colocar a criança em perigo.

A polícia foi acionada e identificou as suspeitas depois que o vídeo foi compartilhado nas redes sociais e despertou uma onda de críticas. As imagens foram alvo de denúncia no Departamento de Crianças e Famílias, e as autoridades passaram a buscar as garotas.

Os pais do bebê não estavam em casa. À rede “WBZ-TV”, a mãe do pequeno destacou que estava com raiva da atitude. Ainda assim, ela disse não acreditar que as garotas quisessem causar mal à criança.