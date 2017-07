Tweet no Twitter

Os jovens de Peixoto de Azevedo, Deglan Melo e Gerlan Melo, são empreendedores sociais, eles atuam na área de brinquedos de entretenimento infantil, a mais recente novidade da dupla é o “trenzinho da alegria”.

Durante as festividades do aniversário de Matupá, o trenzinho fez a festa da criançada, com músicas infantis, muita iluminação de led, motor de biz, seis vagões e buzinas.

O trenzinho funciona nos finais de semana na praça do Ouro na Cidade de Peixoto de Azevedo, onde as crianças podem fazer a festa dando voltinhas.

“Nós somos empreendedores, investimos na construção do trenzinho para alegrar as crianças”, disse Gerlan.

Além da praça do Ouro, o trenzinho atende festas como casamentos, formaturas, aniversários e outros. Mais informações ligue (66) 9 9606 6114.