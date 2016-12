Teste do etilômetro indicou que motorista de 23 anos bebeu antes de dirigir. Acidente aconteceu na véspera de Natal, na BR-163, em MT.

O motorista de uma picape que provocou um acidente que causou a morte de quatro pessoas da mesma família no último sábado (24-12) foi indiciado por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. A batida aconteceu na BR-163, perto de Matupá, município a 696 km de Cuiabá, depois que Rudiney Alves do Nascimento, de 23 anos, tentou fazer uma ultrapassagem. O veículo colidiu de frente com um carro de passeio.

Segundo o delegado responsável pelo inquérito, Claudemir Ribeiro, Nascimento estava embriagado no momento do acidente. “Ele tinha bebido antes. Passou pelo teste do etilômetro sete horas depois e ainda constava 0,13 miligramas de álcool por litro. Com certeza na hora do acidente esse índice estava maior”, disse. O limite permitido de álcool é 0,33 miligramas de álcool por litro de sangue.

Ribeiro disse também que Nascimento foi indiciado por homicídio doloso porque “usou o veículo como instrumento de crime”. O motorista está internado no Hospital Regional de Sorriso, município distante 420 km da capital.

O acidente aconteceu por volta das 19h do último sábado, véspera de Natal. Os quatro ocupantes do carro de passeio envolvido na batida morreram na hora. As vítimas foram identificadas como Edilene Loiola Menezes, de 31 anos, Lennyelly Maria Menezes Julião,14 anos e Ludmila Menezes Julião, de 11 anos.