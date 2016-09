Compartilhar no Facebook

Isac da Silva Gonçalves, de 27 anos, agora sonha em concluir os estudos.

Um mundo escuro, sem luz e sem nitidez. Esta era a realidade do jovem Isac da Silva Gonçalves, de 27 anos. Morador da zona rural no município de Carlinda, ele foi operado no primeiro dia de cirurgias da Caravana da Transformação, realizada em Peixoto de Azevedo.

Isac se emociona ao lembrar o momento em que viu a claridade pela primeira vez. Feliz, ele faz planos de voltar a estudar e agora sonha em ser médico oftalmologista para ajudar outras pessoas a recuperarem a visão.

Lembrando a infância, Isac conta que foi diferente dos demais amigos da mesma idade. Sempre que andava tropeçava em pedras ou outros objetos, não conseguia andar de bicicleta e sequer assistir desenhos na televisão. Recorda ainda que teve que deixar de praticar o futebol, seu esporte favorito, devido ao agravamento da catarata. “Com oito anos eu não via mais a bola”, conta.

Na sala aula, era ainda mais complicado. Para estudar, ele sentava na primeira fileira, em frente ao quadro negro, mas ainda assim não era o suficiente. A situação foi ficando insustentável, até que Isac teve de largar a escola. Não era o desejo dele, mas algo que a vida lhe impôs.

Isac sempre morou em assentamentos rurais, e a casa é sustentada com a produção da agricultura familiar. No entanto, a família não podia contar com sua força de trabalho por conta da visão prejudicada.

“Meu sonho agora é de voltar a estudar, eu quero estudar. Tinha muito tempo que eu estava esperando pela cirurgia. Quando operei eu senti uma emoção grande, uma alegria e a claridade. Eu enxergava tudo escuro. Quando eu vi a claridade eu achei muito bom, a realização de um sonho”, disse, emocionado, ao ganhar um abraço e um beijo da mãe, a dona Nivalda Gonçalves.

Isac ressalta que a mãe é quem lhe dá toda atenção. Já dona Nivalda lembra a dificuldade em criar o filho com problema grave de visão. “Eu fui desenganada pelos médicos por quatro vezes. Mas eu sempre acreditei que Deus ia enviar uma equipe para a nossa região e hoje o meu filho está contando essa maravilha, contando o maior sonho dele que era de ver a luz do dia”, relata.

Vida nova

Isac fica em Peixoto de Azevedo até a próxima semana. Nesta sexta-feira (09.09), ele faz a cirurgia de catarata do olho esquerdo, também afetado.

O jovem não vê a hora de voltar para Carlinda, ao sítio da família. “Quando eu chegar lá eu quero olhar todas as coisas, o que eu não podia ver. Hoje eu quero ver e conhecer tudo”, afirma.

Além disso, Isac vai se matricular em uma escola para realizar o sonho de concluir os estudos. Na biblioteca da Escola Municipal Vinicius de Moraes, ele demonstrou carinho e cuidado com os livros que vai reencontrar após quase 20 anos.