Um jovem morreu na noite desta terça-feira(19/09), após sofrer um acidente de trânsito na MT-320, em Colíder.

Sidnei Cicero de Souza de 27 anos, circulava com a moto Honda Today, preta, por volta das 21h, quando na altura da comunidade Léo Baiano, acabou se deparando com uma vaca que atravessou a pista.

Ele não teve tempo de desviar do animal e colidiu em cheio. O impacto foi muito forte. O motociclista sofreu várias fraturas. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado com vida para o Hospital Regional, onde acabou não resistindo e veio a óbito.

O animal também morreu. O proprietário do animal ainda não foi localizado.

O corpo ainda está no Hospital Regional, aguardando para ir para Sinop passar pela necropsia. A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de registro da ocorrência, mas de acordo com informações, a Polícia Civil só está recebendo as ocorrências a partir das 13h.