Uma jovem, de 27 anos, foi presa em Cuiabá suspeita de comercializar latas furtadas de leite em pó para recém-nascidos através de anúncios feitos no Facebook. De acordo com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, a suspeita, Natienny Moraes da Silva, vendia os produtos por valores abaixo do mercado. Ela foi presa com 329 latas do produto. A prisão ocorreu na terça-feira (2) e foi divulgada nesta quinta-feira (3).