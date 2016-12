Tweet no Twitter

O corpo do jovem encontrado na MT 322 a 6km de Matupá, após a ponte do Rio Peixoto, ás margens da rodovia na fazenda Bom Futuro, ele foi encontrado por trabalhadores da fazenda nesta quinta-feira (29-12).

Segundo informações colhidas pelo Olhar Cidade o jovem Jhonatan Molina, 24 anos, foi assassinato com tiros no braço, peito e ainda um corte profundo no pescoço feito por uma arma branca.

Segundo o pai da vítima que reside no Bairro Cidade Alta na rua 01 o mesmo saiu na noite desta quarta-feira (28-12) para ir na igreja onde ele congrega, e não retornou mais, sendo já localizado sem vida.

Ainda segundo o pai ele era uma boa pessoa, mas estava ultimamente andando com algumas figuras já conhecidas das autoridades policiais.

A Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Politec estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos, para que o crime seja investigado depois. A funerária São Judas Tadeu esteve no local para recolher o corpo.