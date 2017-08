Uma viatura comandada pelo sargento Jezildo se deslocou até o residencial e abordou o suspeito, encontrando de cara duas pequenas porções preparadas para venda e uma grande porção, além de maconha pronta para fazer o cigarro.

Um elemento de 22 anos, que residia em uma quitinete em frente ao Presídio de Alta Floresta foi preso com quase um quilo de maconha. A droga foi descoberta pela Polícia Militar na noite de domingo (20). Uma denúncia e investigações feitas através do serviço reservado da PM apontavam uma possível boca de fumo no local onde tem várias quitinetes.

Uma viatura comandada pelo sargento Jezildo se deslocou até o residencial e abordou o suspeito, encontrando de cara duas pequenas porções preparadas para venda e uma grande porção, além de maconha pronta para fazer o cigarro. “Também achamos uma balança de precisão, duas munições – de revolver calibre 38 e 22)”, comentou um policial.

Mas as informações que a Polícia Militar tinha do suspeito apontavam para mais droga no local e depois de uma conversa com o cidadão acabou descobrindo o restante. “Ele revelou que tinha mais dentro da geladeira, numa sacola de alface”, descreve o policial que recolheu todo o material e dinheiro trocado, levando tudo para a Central de Operações e posteriormente à Delegacia.

Delegado Vinícius Nazário, plantão do final de semana salientou que não resta dúvida de que o jovem de 22 anos pode ser autuado pelo tráfico. No entanto iria encaminhar o caso para o Fórum da Comarca e a Justiça iria em Audiência de Custódia, liberar ou manter o individuo atrás das grades.