O jovem Matheus Oliveira, de 20 anos, foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado por assassinar o jogador de futebol Jefferson Oliveira da Silva, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá, em abril de 2015. Ele foi julgado no Tribunal do Júri, na última sexta-feira (30). A decisão é do juiz Carlos Augusto Ferrari, da 1ª Vara Criminal.

O crime ocorreu na frente de uma boate, numa praça do município. Matheus e Jefinho, como era mais conhecido, teriam se desentendido dentro da casa noturno momentos antes do crime.

De acordo com a decisão, o Conselho de Sentença em voto sigiloso condenou Matheus pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

“A culpabilidade restou comprovada, especialmente pelo local dos acontecimentos, praça localizada na região central da cidade, destinada ao convívio de cidadãos”, diz trecho da decisão.

Segundo o magistrado, o local onde o crime foi coemtido e a exposição à violência determinaram a elevação da pena acima do minímo previsto em lei, “uma vez que, além da irreversível ofensa à vida, a conduta ofendeu com relevância a ordem social”.

O crime

O acusado teria esperado Jefinho sair da boate e o atacou junto com outros rapazes. Primeiro, alguém teria arremessado uma garrafa na cabeça da vítima e, em seguida, o rapaz com quem Jeferson teria discutido na boate começou a desferir os golpes, o atingindo pelas costas.

O objeto usado no crime seria grande, possivelmente um facão, já que teria atravessado o corpo da vítima.

Jefferson tinha jogado no Barra do Garças Esporte Clube e quando foi morto jogava o Campeonato Mato-grossense pelo Cacerense.