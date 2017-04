O corpo de Alana Ramos de Jesus foi encontrado, pelos familiares, em uma região de mata.

O corpo de Alana Ramos de Jesus foi encontrado, pelos familiares, em uma região de mata, em um loteamento, localizado aos fundos da Associação dos Criadores de Terra Nova do Norte (Acriterra), em Terra Nova do Norte. Uma das irmãs informou, que encontram o celular e sentiram um forte odor no local. Na sequência, localizaram Alana deitada de bruços com os cortes nas costas.

De acordo com uma cabo da Polícia Militar, a jovem foi assassinada com pelo menos duas facadas. O crime teria sido cometido por dois homens. Um dos suspeito é conhecido da família e foi preso, na tarde deste sábado (15-04). Um dos acusados estaria vindo de carona com Alana para Sinop. A versão e o motivo do crime serão esclarecidos pela Polícia Civil.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada, analisará local e deve apontar, em um laudo, as circunstâncias de como ocorreu o crime. O corpo dela será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sinop antes de ser liberado para os procedimentos fúnebres. De acordo com os familiares, Alana será sepultada no cemitério de Terra Nova do Norte. Porém, ainda não definiram horário.

O boletim de desaparecimento de Alana Ramos de Jesus foi registrado pela família na delegacia da Polícia Civil de Terra Nova do Norte. Segundo informações da irmã dela, Cassiane Rodrigues de Jesus, a jovem saiu para entregar um Fiat Strada branco que havia vendido. Porém, apenas o veículo foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas proximidades da BR-163, em Itaúba, com os pneus estourados.

“O que sabemos é que ela negociou esse carro e saiu para entregá-lo. Porém, o carro foi localizado nas proximidades da rodovia com os pneus estourados, mas ela não foi encontrada. Até agora também não entrou em contato”, disse a irmã, anteriormente.

A Polícia Civil confirmou que uma testemunha será ouvida no caso do desaparecimento da vítima. De acordo com o investigador Carlos Leite, o homem teria dado carona ao principal suspeito de envolvimento no sumiço da jovem. O suspeito estaria próximo ao Fiat Strada branco encontrado com os pneus estourados a cerca de cinco quilômetros de Itaúba.

“Essa pessoa teria ajudado esse possível suspeito. Teria o ajudado com uma carona, mas não o conhecia. O suspeito estaria do lado do veículo pedindo auxílio. Devido isso, foi trazido até Itaúba e depois disso não foi mais visto. Vamos fazer um relatório e encaminhar à delegacia de Terra Nova. A testemunha deve ser ouvida na próxima semana”, disse Leite.