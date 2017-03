A guarnição da Polícia Militar de Guarantã do Norte recebeu uma denúncia via 190 onde o comunicante relatou que havia um suspeito em um veículo Fiat Strada em posse de uma arma de fogo efetuando disparos na Rua Florianópolis com Avenida Curitiba no Bairro Jardim Vitória no município de Guarantã do Norte.

Os PMs se deslocaram até o local e constataram a veracidades dos fatos, e ao realizar diligências pelo local localizou suspeito. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.