Além de Cleunissia Oliveira Móra, de 24 anos, outras cinco pessoas morreram.

A mato-grossense Cleunissia Oliveira Móra, de 24 anos, morreu em um acidente entre uma caminhonete Hilux e um caminhão tanque na rodovia BR-230, a Transamazônica, no sudoeste do Pará.

A colisão ocorreu na tarde de quinta-feira (27). Além da mato-grossense, outras cinco pessoas morreram. Cleunissia era natural de Matupá (695 km ao Norte de Cuiabá). Atualmente ela morava em São Paulo com o marido e estava no Pará em visita a familiares.

De acordo com informações da Polícia Civil, oito pessoas estavam dentro da caminhonete, que saiu de Jacareacanga com destino a Itaituba. Próximo ao quilômetro 140 da rodovia, o caminhão tanque que vinha no sentido contrário teria invadido a pista e colidido de frente com o carro.

Das oito pessoas que estavam na caminhonete, seis morreram na hora. Outras duas pessoas foram socorridas e permanecem em observação no hospital de Itaituba.Uma delas está em estado grave e teve o osso da bacia fraturado, por isso deve ser transferida para Santarém na tarde desta sexta-feira (27). O condutor do caminhão teve apenas ferimentos leves.

Funcionários do Instituto Médico Legal de Itaituba foram até o local do acidente para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

Fonte: Mídia News