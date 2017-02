A criança passará por exames de corpo de delito, para confirmar se a mesma sofreu abusos sexuais.

O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (13-02) por volta das 22h30min no município de Peixoto de Azevedo.

Segundo informações a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima onde o comunicante relatou que próximo a Ponte do Rio Peixoto um jovem estaria com uma criança, em atitude suspeita.

A guarnição se deslocou rapidamente até o local e localizou o suspeito Leandro Ramos de Souza, 18 anos, com a menina de apenas sete anos, indagado sobre o que estariam fazendo ali, o suspeito relatou que foram banhar no rio, e que eles são vizinhos no Bairro Mãe de Deus no mesmo município.

Relatos dão conta que a menina saiu de casa por volta das 17h da tarde do mesmo dia, porém até nesse horário a mãe da criança não informou seu desaparecimento às autoridades.

O suspeito foi preso preso e juntamente com a menor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Olhar Cidade com Marcilene Ferreira