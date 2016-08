Compartilhar no Facebook

O sepultamento da vítima ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira (31-08) no cemitério municipal.

O jovem Herik Miranda Gomes, que estava desaparecido desde o dia 13 de agosto completou 20 anos no dia 23 de agosto, quando ele ainda não havia sido localizado. Em seu perfil nas redes sociais familiares e amigos deixaram os parabéns e mensagens de otimismo.

O jovem foi encontrado morto e enterrado, após 18 dias desaparecido, no Bairro Aeroporto no município de Guarantã do Norte.

