Riva também é réu em outras duas operações, na Ventríloquo e Imperador.

O ex-deputado José Geraldo Riva, o ex-chefe de gabinete Sílvio Cézar Correa Araújo, Tiago Dorileo e o ex-secretário-adjunto de Administração, José Jesus Nunes Cordeiro serão ouvidos nesta terça- feira (30) na audiência de instrução e julgamento, no Fórum de Cuiabá (MT). Eles são investigados na Operação Sodoma II de participar do esquema de pagamento de propina e lavagem de dinheiro. Os interrogatórios começarão às 13h30. Serão ouvidos primeiramente os réus presos, Silvio Correa e José Cordeiro.

Riva acusado de cometer crimes de desvio de dinheiro público e fraude à licitação entre 2013 e 2014. Em março deste ano, Riva confessou ter recebido cerca de R$ 2,85 milhões do ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB), dinheiro resultante de um esquema de fraudes e cobrança de propina com base em contratos do estado.

O ex-deputado relatou que recebia o dinheiro de Silval, pago pelo empresário Willians Paulo Mishur, que de acordo com as investigações, a propina era paga para o grupo do governador com o intuito de manter o contrato de sua empresa com o estado, conforme as investigações.

Enquanto presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Riva confessou, em abril, ter recebido parte de verba desviada da Casa de Leis, em esquema apurado pela operação Ventríloquo. O ex-deputado também é réu na operação Imperador, todas deflagradas pelo Gaeco.

Silvio Correa é acusado de ter recebido no esquema, supostamente liderada por Silval, um valor estimado em R$ 25 mil. Ele foi detido pela primeira vez pela Operação Ouro de Tolo em que é acusado de compactuar com a ex-primeira-dama Roseli Barbosa, acusada de desviar R$ 8 milhões da Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas).

Todos serão interrogados pela juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal, pela promotora de Justiça, Ana Cristina Bardusco e pelos advogados dos demais réus, 17 no total.