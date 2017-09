Principais publicações colocaram o empate na conta do goleiro Thiago.

Os jornais do Rio de Janeiro lamentaram o empate entre Flamengo e Cruzeiro (1 a 1), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, nessa quinta-feira, no Maracanã. Agora, a partida decisiva ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte, no próximo dia 27.

“Que m…”, mancheta o jornal “Lance!”. “No Maraca com mais de 66 mil, Fla joga bem, larga na frente, mas cede empate em falha do goleiro. Decisão fica para BH”, resume o diário esportivo.

Já o jornal “Extra” colocou o goleiro Alex Muralha na capa. “E ai, professor… Aqueço?”, escreve o jornal. “Do banco, o contestado Alex Roberto vê Thiago falhar feio, e Flamengo só empata com o Cruzeiro pela final da Copa do Brasil. Agora Rueda tem 20 dias para decidir: Alex ou Thiago?”. Durante a semana, o jornal se envolveu em uma polêmica com o clube rubro-negro ao dizer, em editorial de capa, que não chamaria o arqueiro de Muralha, pois o apelido não se justifica.

O “Meia Hora” diz que foi um “Empate amargo”. “Fla faz gol irregular com Paquetá, mas Cruzeiro cala Maraca em falha do goleiro Thiago: 1 a 1. Na finalíssima, dia 27, Guerrero volta ao time”.

Por sua vez, “O Globo” relata que a final está aberta. “Goleiro falha, e Fla sofre empate”.

Outro jornal carioca, “O Dia” pergunta: “Frango outra vez?”. “Em nova falha bisonha do goleiro, agora Thiago, Rubro-Negro cedeu o empate ao Cruzeiro”.