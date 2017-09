Tweet no Twitter

Conciliar o expediente de trabalho da Polícia Militar com as tarefas de mãe e os treinos na academia é a missão da soldado Juliana Cristini Gonçalves, do 40º batalhão da PM de Votorantim (SP).

Há quatro anos a soldado veste a farda da PM que, mesmo com visual “pesado”, não esconde o charme dos olhos verdes e do cabelo loiro da jovem, de 26 anos.

A rotina compartilhada lhe rendeu, até a manhã desta sexta-feira (29), 27 mil seguidores no Instagram e títulos como “Gata da PM” ou “PM deusa” na internet.

Juliana conta que chegou até a ser comparada com a personagem Jeiza, da novela “A Força do Querer”, interpretada pela atriz Paolla Oliveira.

Na trama, a personagem trabalha para o Batalhão de Ação com Cães e além de ser conhecida pela bravura, também é um símbolo de sensualidade.

“Vou postando porque eu gosto. Gosto de tirar foto, de filmar, e vejo que isso acaba motivando as pessoas. Recebo muitas mensagens de inspiração, de motivação, e isso é muito legal, porque você se sente bem quando você motiva as pessoas e acho que o militarismo na novela tem influenciado.”

Em entrevista ao G1, a soldado conta que escolheu entrar na Polícia Militar por se inspirar no irmão, que também é militar, mas que sempre gostou da carreira na corporação e de atividades físicas. Atualmente ela trabalha com estatística no setor administrativo.

Antes de seguir na carreira militar, Juliana cursou Ciências Biológicas e trabalhou como professora de biologia e ciências em Ibiúna e Vargem Grande, mas já tinha planos de conciliar a profissão com o militarismo.

Além de vaidade, manter a forma é parte importante de sua rotina, já que uma vez por ano é realizado um teste de aptidão física pela corporação.

Juliana cumpre a jornada de trabalho como interna no batalhão, mas sempre que solicitada realiza operações na rua.

O estilo de vida saudável da jovem agradou os internautas, que acompanham a rotina de Cristini por meio de vídeos e fotos na internet, e muitas vezes servem de motivação e rendem elogios comparando-a com a personagem da novela.

Para manter a alimentação regrada de segunda a sexta-feira, Juliana é adepta das marmitas fit, que há algum tempo fazem sucesso no mundo das academias.

Em relação à PM, a resposta dos seguidores é super positiva. Cristini é procurada por muitas mulheres que pedem dicas para ingressar na carreira militar ou mesmo no estilo de vida saudável.

“É legal, porque as pessoas vem até mim para perguntar e falam que eu sou uma motivação e uma inspiração para elas. Isso me deixa feliz”, completa.

A soldado conta ainda que nunca sofreu nenhum tipo de assédio, dentro ou fora da polícia. “Isso depende muito da postura que você passa. Eu, como policial, sou muito profissional, não estou na corporação para chamar a atenção de ninguém”, finaliza Juliana.