Empresa havia suspendido atividade em 10 dos 11 frigoríficos do estado. Medida visa ajustar produção até que haja uma definição sobre os embargos.

Os abates de bovinos nas plantas frigoríficas da empresa JBS S/A que funcionam em Mato Grosso foram retomados nesta segunda-feira (27) após suspensão de três dias nas atividades. O anúncio havia sido feito pela própria empresa, após os desdobramentos da Operação Carne Fraca. Das 11 plantas da empresa no estado, apenas o frigorífico de Diamantino, a 209 km de Cuiabá, continuou operando durante a suspensão.

Apesar da retomada dos abates, no entanto, a capacidade operacional dos frigoríficos foi reduzida a 35%. Em Mato Grosso, normalmente, são abatidas 20 mil cabeças de gado por dia. A medida, segundo a JBS S/A, visa ajustar a produção até que haja uma definição sobre os embargos impostos pelos países compradores de carne brasileira. No Brasil, o abate tinha sido suspenso em 33 das 36 unidades da JBS S/A.

No sábado (25), o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que todas as mercadorias enviadas à China pelos frigoríficos investigados na operação deverão retornar ao Brasil ou serem enviadas para outros mercados.

“A China não quer mercadoria dos 21 [frigoríficos investigados], eles estão fora. Está liberado para o restante. Então, as mercadorias que estão na China, desses frigoríficos, deverão retornar, e o que está nos navios deverão retornar ao Brasil ou serão redirecionados a outros mercados que as empresas conseguiram”, afirmou.

Em Cuiabá, a venda de carnes em açougues não foi afetada pela operação, conforme os açougueiros. Os proprietários dos estabelecimentos afirmaram que a demanda pelo produto se manteve estável. Eles relataram, no entanto, que a preocupação do consumidor com a origem do produto aumentou.

Operação Carne Fraca

Durante a Operação Carne Fraca, a Polícia Federal prendeu 36 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de fraude na produção e comercialização de carne. Algumas já deixaram a prisão.

Além de corrupção envolvendo fiscais do Ministério da Agricultura e produtores, a investigação encontrou indícios de adulteração de produtos e venda de carne vencida e estragada. Das 21 fábricas investigadas, 18 ficam no Paraná. Em Mato Grosso, não há nenhuma nessa lista.

Há ainda a suspeita de que partidos políticos tenham sido beneficiados com o pagamento de propina.