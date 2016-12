Hoje tive a honra de receber a visita do presidente da OAB de São Paulo Dr Marcos Costa, do capitão da seleção paraolímpica de vôlei Renato que usam próteses,e do Misael presidente do comitê Paraolimpico brasileiro. Uma experiência única que com certeza vai me ajudar em muito. 🙏🙏🙏💪🏻💪🏻💪🏻

