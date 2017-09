Não há data para lançamento no Brasil da nova versão do Apple Watch.

A Apple apresentou nesta terça-feira seus novos smartphones. O iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X devem chegar ao mercado brasileiro até o final do ano – objetivo é pegar as vendas de Natal. Nos Estados Unidos, as encomendas do iPhone X começam em 27 de outubro.

Para Alessandro Affonso, editor-chefe do Blog do iPhone, os lançamentos devem chegar no Brasil na semana do Natal. “Dizem que os estoques são limitados e a produção está atrasada, mas normalmente demora um mês e meio para chegar aqui”.

Nos Estados Unidos, o iPhone 8 custará a partir de 699 dólares (2.172 reais). O iPhone 8Plus, por sua vez, será vendido por 799 dólares (2.422 reais). Já o iPhone X vai custar a partir de 999 dólares (3.104 reais). No Brasil, o modelo X deve chegar a cinco mil reais, segundo cálculos de Affonso.

“O iPhone X será para poucos. Vai vir bem mais caro que o iPhone 8, deve custar mais de cinco mil reais”, disse.

Na opinião dele, as diferenças entre o iPhone 8 Plus e o iPhone X não são significativas (confira aqui as novidades). “É o mesmo processador, só não tem a tela OLED. Muita gente deve preferir o iPhone 8 por ser mais barato e não ter tanta diferença”.

OLED é a tecnologia mais avançada para a fabricação de telas. Segundo Affonso, ela permite que as cores na tela do aparelho sejam realçadas. “Cada pixel acende diferentemente, parece mais bonito”, afirmou.

