O inquérito policial que apurou o roubo de um Jeep Renegade e uma Toyota Hillux.

Cinco autores de um roubo majorado com emprego de arma de fogo e violência às vítimas foram indiciados, na conclusão da investigação presidida pela Delegacia da Polícia Judiciária Civil do município de São Jose dos Quatro Marcos (315 km a Oeste).

O inquérito policial que apurou o roubo de um Jeep Renegade e uma Toyota Hillux praticado contra uma advogada e seu namorado, no dia 3 de junho, foi encaminhado ao Fórum da comarca, na quinta-feira (13), pelo delegado Henrique Trevizan.

O delegado informou um dos criminosos investigado está preso, outro com prisão preventiva decretada e os demais deverão também ter os mandados expedidos pela Justiça local.

A advogada e o namorado foram rendidos em casa, por volta das 18h30, quando bandidos armados invadiram o imóvel e com emprego de violência tomaram os dois veículos de alto valor. As vítimas foram levadas, cada uma, em seus veículos, permanecendo em poder dos criminosos até o amanhecer do dia seguinte, 4 de junho.

As vítimas foram deixadas, em uma área rural, do município de Porto Esperidião (356 km a Oeste), poucos quilômetros da fronteira com a Bolívia, para onde os veículos foram levados.

Deixados em meio ao mato e a pé, a advogada e o namorado somente conseguiram retornar ao município de São José dos Quatro Marcos, após pedirem ajuda ao um agricultor morador local para manterem contato com a polícia e familiares.

Conforme o delegado, os criminosos identificados são moradores da região e todos têm antecedentes criminais. Eles responderão por roubo majorado pelo concurso de agente, utilização de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

Posteriormente, a caminhonete Hillux foi resgatada pelo próprio dono, que a recomprou na Bolívia. O segundo veículo permanece desaparecido na Bolívia.

As investigações continuam em autos complementares para apurar a participação de outros envolvidos