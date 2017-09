Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O lixo urbano, restos de folhas e outros é crime colocar fogo o ano todo, podendo a pessoa ser multada e até mesmo detida, quando o crime for em flagrante.

Neste domingo (17-09) o internauta Henrique Nether da rua 20 do Bairro União em Matupá flagrou uma mulher (vizinha) colocando fogo em seu lixo urbano, em frente sua residência em uma área pública.

A mesma amontou as folhas, e colocou fogo, mesmo a região enfrentando sua maior crise de fumaça da história dos últimos 10 anos.

Henrique flagrou o crime e postou em seu perfil no Facebook denunciando o fato. Cabe agora as autoridades competentes tomar as devidas providências.