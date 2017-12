Famílias que moram às margens de rodovia cobram a assinatura de um decreto e regularização da área. Bloqueio começou na madrugada desta quinta-feira.

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) bloqueiam desde a madrugada desta quinta-feira (30) a MT-170, que liga as cidades de Campo Novo do Parecis e Brasnorte, a 397 e 580 km de Cuiabá, respectivamente.