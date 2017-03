Cadeia produtiva da cultura tem até a próxima quinta-feira (30) para cadastro de eleitores. Cargo não é remunerado.

A inscrição para se candidatar a uma vaga no Conselho Estadual de Cultura de Mato Grosso encerram na próxima quinta-feira (30). O cargo não remunerado será ocupado por 28 membros que representarão a sociedade civil e cadeia produtiva da cultura de 2017 a 2020. Além disso, os eleitores que elegerão seus representantes têm até o mesmo dia para se cadastrar.

O processo eleitoral irá eleger 14 membros titulares e 14 suplentes representantes da sociedade civil para exercer as funções pertinentes dentro do Conselho Estadual de Cultura. O titular será o candidato que receber mais votos, e o suplente aquele que ficar em 2º lugar na colocação do segmento e território a que se candidatou.

Nesta primeira etapa, os candidatos e eleitores devem acessar o site: www.mapas.mt.gov.br munidos de alguns documentos pessoais (a lista esta disponível no site). De acordo com Isidoro Gomes Filho, membro do Fórum Cultural, o site disponibiliza também um passo-a-passo sobre como se cadastrar.

“Quando você entra na página inicial já tem um passo-a-passo que nós criamos para que a pessoa já entre e saiba aonde clicar. A pessoa clica no primeiro passo, o site já pergunta se você é cadastrado ou não. Se for, ele já vai pro passo seguinte. Se não, ele abre a página para você se cadastrar. Além disso temos três tutoriais de como fazer o cadastro”, explicou ao Circuito Mato Grosso.

A lista está disponível no site, além do passo a passo para realizar a inscrição. A divulgação parcial do resultado preliminar será divulgado no dia 19 de abril. No dia 12 de maio será divulgada o colégio eleitoral de eleitores aptos a votarem.

“Às vezes a pessoa se candidatou, mas o nome dela não apareceu na lista. Ela tem o prazo do dia 20 a 24 de abril para entrar com um recurso. Pode ser que ela fique sabendo que está com algum débito com a secretaria, débitos que ela nem sabia que tinha”.

Os representantes do seguimento da cultura definidos por lei devem ser compostos por: 01 representante das artes cênicas; das artes visuais; do audiovisual; da cultura tradicional e étnico-cultural; das humanidades; da música; do patrimônio histórico e cultural, da rede pontos de cultura; do território cultural Teles Pires; do território cultural Juruena; do território cultural Paraguai-Guaporé; do território cultural Cuiabá; do território cultural Vermelho e do território cultural Araguaia.

Para se candidatar os representantes deverão comprovar a atuação de no mínimo quatro anos na área cultural. Já os eleitores deverão comprovar dois anos de domicílio e residência no respectivo território a que pretende votar.

Está vedada a candidatura de ocupantes de cargos comissionados dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário, na esfera Federal, Estadual e Municipal. Também não pode se candidatar, o representando que possuir alguma inadimplência com o Conselho Estadual de Cultura ou com a SEC.

O resultado final da votação será divulgado no dia 02 de junho.