O deputado estadual Pedro Satélite (PSD) tem uma justificativa no mínimo original para ter ficado distante do Palácio Paiaguás, durante mandato do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Para o site da Capital, Olhar Direto ele disse, “não… não era meu adversário! Era meu inimigo! Em mais de uma vez, quase saímos na bala, em disputas [eleitorais] do passado”, disparou ele.

Na linguagem do Portal da Amazônia mato-grossense, “sair na bala” significa trocar tiros e até se matar, mutuamente. Nas décadas de 1990 e 2000, Satélite e Silval travaram disputas acirradas por votos e apoiadores, na região Norte do Estado, desde Itaúba até Guarantã do Norte, passando por Matupá (cidade de Silval), Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte (cidade de Satélite), além de vários outros municípios.

Silval conquistou dois mandatos integrais, chegando a ser presidente da Assembleia (2005-06), enquanto Satélite obteve dois mandatos integrais e três pela metade. Para Satélite eles continuam inimigos irreconciliáveis.